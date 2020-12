Maltempo, violenta grandinata a Ponza per un forte temporale notturno: danni e disagi [FOTO e VIDEO]

Una violenta grandinata ha colpito ieri sera l’isola di Ponza, provocando danni ingenti: le strade sono rimaste paralizzate per l’abbondante accumulo grandigeno e alcune abitazioni hanno subito gli effetti di un blackout elettrico provocato dal temporale, che li ha privati del riscaldamento. Le persone colpite sono state assistite e soccorse dalle forze dell’ordine, mentre una ruspa è intervenuta per liberare le strade.

Molti giornali stamattina parlano erroneamente di neve, ma ovviamente a Ponza non ha nevicato. Sta nevicando copiosamente sull’Appennino centrale, tra Lazio e Abruzzo, da ieri, ma soltanto oltre gli 800 metri di quota, non certo in pianura o sulle coste. Quello di Ponza è stato un forte temporale con intense scariche elettriche, forte vento freddo e grandine abbondante, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.