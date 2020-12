Maltempo e grandine nel Reggiano: sbanda e finisce fuori strada, morto 23enne

Incidente mortale, nel pomeriggio di ieri a Castelnovo Sotto, nel Reggiano: a perdere la vita è stato un giovane di 23 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gattatico, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dal 23enne stava percorrendo via Prato Bovino quando, forse a causa di una grandinata in atto, avrebbe sbandato finendo prima contro un palo di cemento e poi in fosso a lato della carreggiata. Un impatto fatale per il giovane, morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.