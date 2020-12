Maltempo, in Grecia è inverno all’improvviso: quasi 80mm di pioggia e neve sui rilievi [FOTO e VIDEO]

In Grecia è arrivato l’inverno all’improvviso, che ha portato con sé forte maltempo, freddo e persino la neve, mentre fino a ieri si toccavano punte di quasi +20°C. Forti piogge e temporali stanno colpendo la maggior parte del Paese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 16, segnaliamo: 79mm a Stemnitsa, 78mm a Patra, 71mm a Levidhion, 59mm a Lagadia, Imeros, 54mm ad Agrinio, 53mm a Markopoulo, 51mm a Kalamata, 44mm a Zarakes.

Fin dalle prime ore del mattino nevica senza sosta sul Parnaso, montagna del centro della Grecia, che domina la città di Delfi. Il centro sciistico è imbiancato e l’altezza della neve fresca supera abbondantemente i 15cm.

Le immagini della gallery scorrevole in alto e del video seguente sono incantevoli: un paesaggio fiabesco, immerso nel bianco candido della neve. Peccato che, come in molte altre località del mondo, turisti e amanti della neve non potranno goderne a causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus. In Grecia, il blocco sarà valido almeno fino al 7 gennaio.