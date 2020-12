Maltempo, disastro alle Grotte del Caglieron – FOTO

Il maltempo delle ultime ore ha devastato le Grotte del Caglieron, una serie di cavità attraversate dal torrente Caglieron su strati alternati di conglomerato calcareo, di arenarie e di marne del Miocene medio. Si trovano a Breda di Fregona, in Provincia di Treviso e da anni sono un’importante meta turistica del Veneto: trasformate in un vero e proprio Parco che custodisce una biodiversità unica, regalano paesaggi naturali straordinari con cascate e concrezioni calcaree particolarmente affascinanti e suggestive. Il percorso turistico è realizzato da una passerella pedonale in legno che attraversa il torrente Caglieron e porta a un sentiero adornato con pannelli descrittivi e illustrativi, portando i visitatori lungo una serie di piccoli ambienti di grande interesse botanico e zoologico.

Le Grotte del Caglieron, apprezzate sia in estate per la frescura che in inverno per le stupende cascate di ghiacci, sono punto di riferimento per laboratori di educazione ambientale e meta ogni anno di migliaia di visitatori. Purtroppo, però, il maltempo delle ultime ore ha distrutto il percorso e provocato gravi danni a tutto il complesso. L’entità dei danni è ancora da quantificare. Dal 1° dicembre, la struttura era chiusa proprio per l’allerta meteo. Ma nessuno si aspettava conseguenze così disastrose, ed evidentemente la chiusura si prolungherà a lungo. L’augurio è che al più presto possano tornare operative e aperte al pubblico dopo aver ripristinato tutti i percorsi in piena sicurezza.