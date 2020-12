Maltempo: Guerini, ‘la mia vicinanza a comunità sarde e siciliane colpite’

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – “La mia più sentita vicinanza e quella della Difesa alle comunità della Sicilia e della Sardegna, colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di questi giorni che, oltre a ingentissimi danni, ha causato la morte di tre persone. Alle loro famiglie rivolgo il mio più commosso pensiero e rinnovo il mio cordoglio”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante la firma del protocollo d’intesa per l’impianto sportivo polifunzionale ‘Città Esercito’-Tenente Onorato’ che sorgerà a Palermo.

“Consentitemi anche di ringraziare, per questo, i nostri militari, a partire dall’Esercito Italiano, che stanno operando incessantemente in stretto coordinamento con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine a supporto della popolazione”.