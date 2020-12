Maltempo in Trentino Alto Adige: situazione in miglioramento ma restano i disagi

In miglioramento la situazione legata all’emergenza maltempo in Trentino Alto Adige.

Proseguono i disagi come legati alla viabilità ferroviaria con la linea del Brennero che resta interrotta a seguito di una frana a sud di Bolzano.

Segnalati paesi di montagna isolati, ed alcune migliaia di utenze sono ancora senza elettricità.

In provincia di Bolzano le scuole rimarranno chiuse fino a domani in Val d’Ultimo (San Pancrazio e Ultimo). In provincia di Trento oggi istituti chiusi nei comuni di Capriana, Peio, Ossana, Segonzano, Mezzana, Livo e Vermiglio.

