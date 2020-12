Meteo – Le Alpi italiane si preparano a fare un super pieno di neve, con accumuli di diversi metri nei prossimi giorni, mentre già nevica al Nord-Ovest. Ma anche il Regno Unito e la Francia si sono risvegliati imbiancati oggi, venerdì 4 dicembre, a causa di un profondissimo ciclone centrato proprio sul Regno Unito, che favorisce l’arrivo di aria estremamente fredda sul continente. “Abbiamo pioggia, ghiaccio e neve su un’ampia fascia di Scozia e Inghilterra meridionale. Anche su parti del Kent sta cadendo neve bagnata stamattina”, ha comunicato il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito.

Centinaia di persone in Scozia hanno riportato di essere state svegliate dal suono di forti esplosioni, ma la polizia ha rassicurato che si tratta di un fenomeno noto come “temporale di neve”. Prima delle 5 del mattino, due tuoni “straordinariamente forti” sono stati uditi ad Edimburgo. Alcuni residenti nel Midlothian hanno pensato all’esplosione di una bomba o al crollo di un edificio. Il suono, creato quando fulmine e tuono si combinano con una pesante tempesta di neve, ha attivato anche gli allarmi di decine di auto.

La neve e il ghiaccio hanno anche provocato disagi sulle strade. La temperatura ad Altnaharra, nelle Highlands scozzesi, è piombata a -9°C, per la notte più fredda dell’autunno/inverno finora. Alcune scuole e alcuni asili sono stati chiusi per via delle condizioni meteo.

Neve in Francia

La neve è arrivata anche in Francia, in particolare è stata imbiancata la Normandia, dove è in vigore un’allerta gialla per ghiaccio e neve fino a domani mattina. Bellissime le immagini dal Calvados, dipartimento della Normandia, imbiancato dai fiocchi di neve accumulatisi finora fino a qualche centimetro (vedi foto della gallery scorrevole in alto).