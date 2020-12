Il maltempo flagella l’Italia, geologi: “Nel Modenese, 8 alluvioni nell’ultimo decennio, in Trentino Alto Adige si sentono gli effetti di Vaia”

“Versanti rimasti senza alberi a causa di quello che accadde 2 anni fa, la famosa tempesta che abbattette milioni di alberi. Alcune fasce di territorio del Trentino Alto Adige sono state colpite, due anni fa, dalla tempesta Vaia che ha creato vaste zone di terreno deforestato in situazione di criticità idrogeologica e geomorfologica a causa della mancanza di piante e della funzione stabilizzante dell’apparato radicale. Dunque il terreno non mantiene. In questi giorni sono in corso abbondanti nevicate, che nelle zone più alte hanno creato una situazione di allerta per lo spessore dell’innevamento che richiede interventi per lo sgombero e rischio valanghe nelle aree non antropizzate. Si tratta di situazioni previste per queste zone”. Lo ha affermato a caldo, Lorenzo Cadrobbi, geologo della Società Italiana di Geologia Ambientale del Trentino Alto Adige.

“Problemi si hanno invece nelle zone più basse, al di sotto dei 1000 metri di quota, nelle aree interessate dalla tempesta Vaia. A causa dell’aumento di temperatura odierno oltre allo scioglimento della neve si sono avute forti piogge – ha proseguito Cadrobbi – creando situazioni di notevole criticità. Sull’ Altopiano di Pine vicino a Trento dove la superficie è ricoperta da un sottile strato di terra vegetale al di sopra della roccia porfirica impermeabile, mancando le piante l’acqua velocizzata nel suo scorrimento, non potendo infiltrarsi, si concentra lungo strade o avvallamenti sino ad arrivare alle abitazioni del paese sottostante mettendole a rischio. Sono in corso interventi per intercettare l’acqua e farla defluire verso la rete di deflusso naturale”.

Sulla dorsale appenninica 400 mm di pioggia in 48 ore

“Ci troviamo alle prese con la seconda vera perturbazione autunnale dell’inverno 2020-21, dopo quella che ha determinato una condizione di rischio idrologico ed idrogeologico elevatissimo nel Piemonte meridionale e verbano il 2-3 novembre. Questo intenso sistema depressionario sta interessando un territorio arealmente più vasto di quello colpito dal dissesto al debutto di novembre e risulta essere, in virtù di una dinamica atmosferica alla scala sinottica, molto più “lento” nel suo avanzare verso est. La situazioni più critiche si registrano attualmente nella pianura modenese e lungo la dorsale alpina tridentina. Nella prima, piogge “record” avvenuto nelle porzioni montane dei bacini imbriferi, stanno causando nella sottostante pianura esondazioni di canali minori ma soprattutto quella del Fiume Panaro – ha dichiarato Massimiliano Fazzini, geologo e Coordinatore Nazionale del Gruppo Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – che ha quasi completamente inondato la cittadina di Nonantola, in un’area densamente popolata e soprattutto notevolmente occupata da attività terziarie.

I dati evidenziano effettivamente che lungo la dorsale appenninica, nelle ultime 48 ore sono caduti sino a 400 mm di pioggia, che per le stazioni aventi serie storiche almeno ottantenali sono cumulate da record nel lasso di tempo appena evidenziato. Tutta via urge sottolineare che questo drammatico evento è l’ultimo di una lunga recente sequenza che ha recentemente colpito il territorio emiliano, determinandovi perdite ingenti anche dal punto di vista di vite umane”.

Lungo il territorio emiliano 8 alluvioni nell’ultimo decennio

“Nell’ultimo decennio, si sono verificate in questo territorio otto grandi eventi alluvionali che hanno coinvolto anche cita di una certa grandezza come Parma. Che senso ha allora spendere ancora una volta l’aggettivo eccezionale? L’aumento della frequenza – ha concluso Fazzini – e la costanza di una magnitudo eccezionali, questi si debbono reclamare a gran voce verso la politica interventi di mitigazione ed adattamento immediati, sia di tipo soft che di tipo hard nel pieno rispetto dell’ambiente peraltro oramai devastato. E questo drammatico richiamo all’intervento riguarda oramai tutto il territorio nazionale sempre più flagellato da nord a sud da criticità quasi sempre drammatiche.

E la stessa perturbazione sta apportando a quote medio –elevate lungo i rilievi della Venezia tridentina nevicate abbondantissime, ad alta massa volumica sin sui 2000 metri; in circa 36 ore ad una quota media di 200 metri sono caduti da 100 ai 170 cm di neve fresca, per lo più bagnata e nelle prossime 12 ore sono previsti ulteriori apporti medi di 50 cm, con ovvie preoccupazioni sulla stabilita del manto nevoso. Il pericolo di valanghe risulta essere forte o molto forte – grado 4 e 5 della scala europea del pericolo che va da 1 a 5.