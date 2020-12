Il maltempo non molla la presa sul Lazio. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi che hanno ingrossato i fiumi e portato alcuni all’esondazione, ora è stato avvistato un possibile tornado. Il vortice è stato osservato a Cisterna di Latina, ma resta ancora da confermare se abbia toccato terra e se sia quindi davvero un tornado (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In caso contrario, si tratterebbe di funnel cloud o nube ad imbuto, una nube conica preludio appunto di un tornado.

