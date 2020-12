Il forte vento ha provocato danni nella notte a Ostia e anche un’intensa mareggiata. Spazzate via le cabine di uno stabilimento con lamiere e materiali finiti per strada (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Gli agenti del X Gruppo Mare hanno chiuso al transito il lungomare, da Canale dei Pescatori a P.zza dell’Aquilone, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione ed il transito delle persone.

Secondo quanto riferito dalla polizia, nella notte un delfino per la mareggiata e’ sbattuto contro gli scogli. Da questa mattina sono decine gli interventi della polizia locale legati al maltempo, per allagamenti e caduta rami. Un albero e’ caduto in via Appia Nuova, all’altezza di Villa Lazzaroni su due i veicoli danneggiati, nessun ferito. Interventi anche in via della Maglianella causa allagamento, via di Porta Medaglia, via Palmiro Togliatti altezza via Prenestina e via della Magliana altezza Gra. Rafforzati i controlli durante la notte e nella giornata di oggi per il controllo degli accessi al Tevere e del livello del fiume.

In tutto il Lazio, sono già notevoli gli accumuli pluviometrici. Alle ore 12:25, segnaliamo: 69mm a Supino, 68mm a Ronciglione, 66mm a Priverno, 64mm a Viterbo, 63mm a Segni, 62mm a Rocca Priora, 59mm a Latina, 58mm ad Ariccia, 55mm ad Alatri, 45mm a Frosinone.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore.

