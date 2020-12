A causa del cedimento di un muro probabilmente per le piogge degli ultimi giorni e’ stata chiusa al transito la strada Moneglia- Deiva Marina in entrambi i sensi. Il sindaco ha disposto il provvedimento dopo le forti piogge che da ieri sera hanno colpito l’ultimo comune della provincia di Genova, e che hanno provocato il pericoloso movimento del muro. Disagi per gli abitanti di Deiva Marina che per raggiungere il Tigullio dovranno utilizzare la autostrada A12 Livorno-Genova.