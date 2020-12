Maltempo in Liguria: forte pioggia e tanta neve tra Genova e Savona, disagi per la viabilità

Una forte ondata di maltempo è in atto sul centro-ponente della Liguria ma non vengono segnalate al momento particolari criticità idrogeologiche.

La pioggia è caduta con particolare intensità in particolare nel genovesato, con punte di 30 mm in un’ora a Genova Fiumara. Tanta neve sulle alture dietro Savona, oltre mezzo metro a Settepani e 17 cm a Ferrania, mentre a Campo Ligure, dietro Genova, sono caduti 11 cm di neve.

Mattinata difficile per la viabilità: in autostrada, la A26, regolazione del traffico tra il bivio con la A10 e quello con la diramazione per la A7 per neve. Sulla A12, tra Recco e Genova, si sono verificati alcuni allagamenti, soprattutto in corrispondenza delle gallerie.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: