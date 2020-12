Maltempo Liguria, picchi di 78mm nel Genovese: frane e smottamenti in provincia, evacuata una casa

Forti temporali hanno colpito oggi la Liguria, in particolare la provincia di Genova, dove si sono registrati accumuli importanti. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 20:15, segnaliamo: 78mm a Bargagli, 65mm a Bragalla, 64mm a Pian dei Preti, 51mm a Pezzonasca, 45mm a Genova.

La pioggia persistente è stata responsabile di alcune frane e smottamenti in alcune vie di collegamento in provincia di Genova che, in un caso, hanno interessato anche un’abitazione privata. La prima situazione critica si e’ verificata nelle prime ore del mattino nel Comune di Avegno, dove una frana ha interrotto via Pietrafitta isolando per alcune ore una trentina di famiglie. I vigili del fuoco hanno riaperto in breve la strada a senso unico alternato. Sempre in mattinata ha ceduto un’opera di sostegno sopra la galleria che collega Moneglia e Deiva Marina. La carreggiata non e’ stata interessata dalla caduta di materiale, ma si e’ deciso di chiudere prudenzialmente il collegamento in attesa dei rilevi per valutare la stabilita’ dell’opera.

Nel pomeriggio a Genova, in piazzale Parenzo, il cortile e il terrazzo di un’abitazione privata sono stati interessati da uno smottamento del terreno adiacente all’edificio, che ha invaso anche una parte di un passaggio carrabile. Da un appartamento sono state evacuate due persone che hanno trovato sistemazione autonomamente. Piccola frana anche nel Comune di Ne, su un tratto della strada provinciale 26, sgombrato e riaperto dopo un breve intervento dai vigili del fuoco. A Ceranesi, sulla strada per il Santuario della Guardia, alcuni massi hanno invaso la carreggiata. La strada e’ stata chiusa per poche ore nel pomeriggio e poi riaperta a senso unico alternato dopo il parziale sgombero.