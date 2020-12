Maltempo, la Liguria attende la neve: domani potrebbe arrivare fin sulle coste

Il fronte freddo che investe l’Italia sta arrivando anche in Liguria, dove dal pomeriggio e’ previsto un generale peggioramento con precipitazioni diffuse, piu’ insistenti nella notte dove e’ attesa anche neve moderata a quote collinari. La quota neve sara’ in calo fino a 300-400 metri spiega, Arpal in una nota, mentre venti settentrionali in rinforzo fino a burrasca porteranno raffiche localmente fino a 70-80 km/h creando condizioni di disagio per freddo.

Domani, nella prime ore, neve moderata a tutte le quote sull’entroterra di ponente , moderata fino a bassa quota sull’entroterra nelle altre aree centrali e di levante. Non si escludono temporanei sconfinamenti con fiocchi o neve mista a pioggia nei comuni costieri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con miglioramento in serata.