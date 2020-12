Maltempo Liguria: “Ci aspetta una serata complicata, previsti fenomeni di gelicidio”

Dopo il maltempo di oggi, con forti piogge, nevicate e anche fenomeni di gelicidio, le condizioni meteo non miglioreranno per la Liguria durante la notte. “Permane la chiusura dell’autostrada A7. Immagino che in qualche ora la situazione tornerà alla normalità ma ci aspetta ancora una serata abbastanza complicata. Ci aspettiamo anche fenomeni di gelicidio. E di nuovo, domani pomeriggio ci attendiamo altri fenomeni“, ha detto l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, commentando la paralisi di oggi sulle autostrade liguri a causa delle forti nevicate.

“Non può esserci nel 2020 – ha sottolineato l’assessore ligure – una giornata come quella di oggi davanti ad una situazione che era stata prevista con 24 ore di anticipo. Abbiamo fatto fatica coi nostri mezzi della Protezione Civile ad arrivare a dare supporto alle persone bloccate in autostrada. Lo abbiamo fatto con la scorta della polizia. Al momento permane la chiusura in A7 con bypass che sta allestendo Aspi per coloro i quali sono rimasti fermi, mezzi pesanti o semplici automobilisti pendolari, soprattutto in direzione sud, verso Busalla. Bisogna far sgombrare l’autostrada anche in vista delle previsioni delle prossime ore” ha aggiunto l’assessore.

Giampedrone ha fatto appello alla prudenza da parte dei cittadini e alla massima attenzione da parte dei gestori delle tratte autostradali, per i quali Arpal, ha ricordato prepara anche “un bollettino ad hoc specifico per le tratte“. Questa notte proseguira’ il monitoraggio e presidio della Protezione civile nelle zone interessate, insieme alla Croce rossa.