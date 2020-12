Maltempo Liguria, vanno su lungomare di Genova per osservare la mareggiata ma cadono sugli scongi: due feriti

Il maltempo si è abbattuto oggi su tutta l’Italia, causando diversi disagi, disastri ma regalando anche scenari mozzafiato e spettacolari. A Genova si è registrata una forte mareggiata, che ha causato due feriti. Si tratta di due persone particolarmente ‘curiose’ che si sono recate sul lungomare di Genova per osservare la mareggiata a Punta Vagno. Qualcosa però è andato storto e le due persone sono cadute sugli scogli per la forza delle onde dalle quali sono stati raggiunti. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera:uno di loro sembra essere in condizioni gravi. Per qualche ora si è sospettato anche che ci fosse un disperso, poichè sul luogo erano presenti diverse persone, ma dopo le verifiche della guardia costiera questa ipotesi è stata esclusa.