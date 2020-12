Maltempo Lombardia, oltre 30cm di neve nel Lecchese: le bellissime immagini dalla Brianza [FOTO e VIDEO]

Tutta la Lombardia si ritrova sotto la neve a causa di questa intensa ondata di maltempo che sta sferzando l’Italia da Nord a Sud. Bellissime le immagini di Milano e Bergamo imbiancate, ma non mancano i disagi a causa della coltre bianca. Come in provincia di Lecco: in pianura si è depositata una coltre anche superiore ai 30 centimetri. La situazione piu’ delicata si registra in Brianza (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Olginate (Lecco) per dei camion fermo sulla provinciale e alle 8 per un’auto uscita di strada. Anche sulla Statale 36 Lecco-Milano circolazione molto rallentata. Diverse automobili in difficolta’ e camion fermi a bordo strada. Scarso comunque il traffico. Rallentamenti per i treni. A Lecco, intervento della protezione civile degli Alpini per spalare la neve dal piazzale dell’ospedale. Mezzi spazzaneve in azione e disagi nei quartieri piu’ alti della citta’. Interventi un po’ in tutto il territorio per la caduta di rami ma in generale, giornata di festa e allegria soprattutto per i piu’ giovani, vista la situazione di limitazione degli spostamenti per ragioni sanitarie.