Maltempo Lombardia, neve in pianura: forti nevicate nella Bergamasca, 5cm a Brescia [FOTO]

Come da previsione, questa mattina la Pianura Padana e le colline dell’Oltrepò pavese si sono svegliate coperte dal manto bianco della neve. Non si segnalano per ora disagi o problemi, malgrado i fiocchi abbiano imbiancato a bassa quota anche le citta’. In tutta la Lombardia e’ scattato, quindi, il piano neve dei comuni. A Brescia la perturbazione ha portato almeno cinque centimetri di manto nevoso, mentre sul lago di Garda solo pioggia battente e forte vento.

Nella bergamasca forti nevicate sono state segnalate nelle valli da Foppolo a Clusone passando poi nella Bassa e in Val Cavallina. Secondo le previsioni, l’allerta durera’ per tutta la giornata e solo nei prossimi giorni si avra’ una schiarita con temperature che rimarranno comunque sotto la media.

La neve ha imbiancato anche Milano stamattina.