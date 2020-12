Sono eccezionali gli accumuli di neve sulle Alpi in Lombardia dopo diversi giorni di maltempo. Tra bresciano e bergamasca in quota continua a nevicare da oltre 72 ore e si registrano oltre due metri e mezzo di neve al passo del Tonale, due metri a Ponte di Legno in Vallecamonica (Brescia) e altrettanti sul versante bergamasco di Foppolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A Foppolo si e’ deciso di chiudere la strada per il pericolo valanghe mentre i collegamenti tra Ponte di Legno e il passo del Tonale sono garantiti dopo la chiusura forzata di ieri ma interdetti ai mezzi pesanti. Una beffa per gli operatori turistici: nevicate eccezionali ma nessun turista per via delle restrizioni a causa dell’epidemia di coronavirus. Gli albergatori confermano perdite per il 60%.

Alla luce dei sopralluoghi delle scorse ore per il rischio valanghe e delle previsioni meteo delle prossime ore, la provincia di Brescia ha deciso di prorogare il divieto di transito sulle strade piu’ esposte al pericolo di distaccamenti di blocchi di ghiaccio. La riapertura dunque e’ rinviata almeno a domani quando saranno valutate le condizioni di transitabilita’ delle strade provinciali chiuse da sabato a causa della neve. Rimane chiusa la SP 345 in localita’ Pineta, nel territorio di Collio e della sp 669 in Val Dorizzo. Il Broletto ha anche istituito il senso unico alternato lungo la sp 345 del Comune di Bovegno dove una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia e’ intervenuto sabato per uno smottamento che ha interessato l’intera carreggiata. Domani e’ fissato un nuovo sopralluogo dei tecnici.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: