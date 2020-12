Maltempo Lombardia, fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna: scenari da fiaba a Livigno e Bormio [FOTO e VIDEO]

Se in Piemonte, la neve ha già raggiunto almeno i 70cm e in Liguria il traffico è in tilt con le auto bloccate tra le neve, fitte nevicate, dalla tarda mattinata di oggi, stanno investendo anche Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, anche alle quote piu’ basse di fondovalle. Si e’ iniziato a 500 metri e poi, da alcune ore, il limite delle nevicate si e’ notevolmente abbassato e anche le cittadine di Chiavenna e Morbegno sono ora interessate da abbondanti precipitazioni nevose, mentre ancora devono entrare in azione i mezzi spazzaneve per liberare le strade. Da stamattina, la neve ha reso Bormio, dove e’ tutto pronto per le gare di Coppa del Mondo di domani e domenica, e Livigno paesi delle meraviglie invernali (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Numerosi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. “A Bormio – ha osservato Michela Calvi dell’hotel Stelvio – c’e’ un paesaggio fiabesco. Un vero peccato che manchino i turisti. Le prenotazioni e gli interessamenti per la vacanza dell’Immacolata non mancavano, ma e’ saltato tutto per la decisione del Governo. Ora a rischiare pesantemente e’ l’economia della montagna”.

Neve anche a Pavia e sul resto della provincia, con nevicate particolarmente intense nelle prime ore del pomeriggio. Disagi alla viabilita’ soprattutto in Oltrepo’ e nella Lomellina con diverse auto uscite di strada, fortunatamente con lievi conseguenze per i conducenti e le altre persone a bordo. La situazione piu’ critica si e’ registrata nella fascia collinare e montana dell’Oltrepo’. Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco sono stati chiamati per diversi interventi.