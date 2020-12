Maltempo: in Lombardia rimane l’allerta per pioggia e neve, imbiancato l’Oltrepo pavese

Prosegue la fase di maltempo in tutta la Lombardia: da ieri in pianura fino alle valle bergamasche i fiocchi di neve hanno fatto scattare i piani di emergenza comunale.

Abbondanti nevicate si sono registrate nell’Oltrepo pavese dove molte strade sono rimaste impraticabili.

Pochi disagi invece in pianura, dove da ieri sono in campo anche i trattori della Coldiretti a Brescia, Pavia e Como.

Questa mattina piove nel Bresciano e nelle valli dove sono probabili nuove precipitazioni nevose anche in giornata.

