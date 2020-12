Paura stamattina presto in un rione periferico di Sondrio per una frana di terra e sassi che si e’ abbattuta su diverse case sottostanti a un terrazzamento che ha ceduto per le forti piogge. Non risultano esserci vittime e neppure feriti. Sono 27 le persone evacuate a titolo precauzionale.

L’allarme e’ scattato alle 5.30. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e i tecnici del Comune con i geologi per valutare la situazione.