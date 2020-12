Maltempo: marea a 124 cm a Venezia, il Mose sta funzionando e l’acqua alta non ha invaso la città

Il Mose è entrato in funzione a Venezia. Nelle ultime ore la marea ha raggiunto i 124 centimetri in mare aperto e 131 centimetri alla diga Sud Chioggia. Con l’attivazione del Mose, che ha raggiunto in suo obiettivo, l’acqua alta non ha invaso la città. Per domani, giovedì 3 dicembre, come informa il Centro previsioni e segnalazioni maree, sono previsti 110 centimetri intorno alle 11.15; mentre per il 4 dicembre, si prevede una marea sostenuta. Un nuovo evento è previsto nella notte tra venerdì e sabato prossimi.