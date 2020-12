Maltempo: a Milano neve mista a pioggia, finisce l’allerta e restano oltre 100 mezzi a pulire le strade [FOTO]

Sono riprese le precipitazioni a Milano dove ieri sono caduti circa 20 centimetri di neve. Questa volta si tratta però di neve mista a pioggia, ed è dunque terminata l’emergenza meteo dovuta alla nevicata che ieri ha lasciato sulle strade della città 20 centimetri di neve. Nella notte 130 automezzi di Amsa hanno proseguito il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulle strade per mitigare la formazione del ghiaccio con l’abbassarsi ulteriore delle temperature.

Gli interventi, come spiegano dal Comune di Milano, stanno proseguendo anche oggi con oltre 100 mezzi di Amsa operativi per la pulizia delle strade nei diversi quartieri della città e in periferia. Inoltre sono in campo anche 500 persone per gli interventi alle fermate di bus e metropolitane e sugli scivoli dei marciapiedi. Le operazioni andranno avanti fino alla serata. “Siamo al lavoro per rendere percorribile tutta la città – spiega Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici – a partire dalle strade principali, pulite fin dal primo pomeriggio di ieri, fino alle strade interne dei quartieri. Per questo oggi gli interventi sono mirati. Monitoriamo la situazione e raccogliamo le segnalazioni dei cittadini per intervenire nei punti ancora critici“.

“Ci spiace per le situazioni disagevoli che hanno accompagnato questa intensa nevicata, ora – aggiunge – stiamo risolvendo tutti i problemi anche grazie alle segnalazioni che stanno arrivando e all’impegno dei privati che tengono puliti i marciapiedi antistanti le abitazioni”. E’ possibile segnalare situazioni di necessità all’indirizzo di posta elettronica Protezionecivile@comune.milano.it.