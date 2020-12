Maltempo, Milano si sveglia con la neve e temperature vicine allo zero: fiocchi in città [FOTO e VIDEO]

Come preannunciato, la neve è arrivata anche a Milano. Non è certo una grande nevicata, ma i primi fiocchi sono caduti anche sul capoluogo lombardo accompagnati da un gran freddo. Questa mattina la città è stata spolverata da neve molto “bagnata” che per qualche ora ha imbiancato i tetti e i balconi prima di sciogliersi con la pioggia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La città ha registrato una temperatura minima inferiore a +1°C.

Come previsto, il Nord Italia è stato investito da un’ondata di gelo che ha portato le temperature vicine allo zero anche in pianura. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, le precipitazioni, anche nevose, dovrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.