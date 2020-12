Natale di maltempo, forti temporali in Emilia: la grandine imbianca Parma e Modena, è “Natapocalypse 2020” [FOTO e VIDEO]

Mentre al Sud è un Natale di caldo anomalo con temperature primaverili, oltre i +20°C tra Calabria e Sicilia, al Nord è arrivata l’attesa irruzione di freddo artico che sta facendo crollare le temperature: forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, dove la colonnina di mercurio è crollata fino a +3°C in pianura Padana. I contrasti termici stanno determinando temporali molto violenti: nel pomeriggio la grandine ha imbiancato Modena, Parma e molte altre località emiliane. Tra gli accumuli pluviometrici spiccano 44mm a Bacedasco, 41mm a Fidenza, 40mm a Soragna, 33mm a Niviano, 24mm a Baganzola. Tante le immagini pubblicate sui social dai cittadini: spettacolare lo scatto di Lorenzo Capasso da Gaida (Reggio Emilia), con l’emblematico commento: “Natapocalypse 2020“.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: