Maltempo, neve sulle Alpi Apuane: paesaggio da cartolina in Versilia

Altro che spiagge e mare. Oggi a fare notizia in Versilia è la neve caduta nella notte a causa dell’ondata di freddo che sta colpendo l’Italia, con intense nevicate al Nord-Ovest. Nella notte sulle vette piu’ alte delle Alpi Apuane e’ caduta una nevicata che ha imbiancato gran parte delle vette a cominciare dal gruppo della Pania e al monte Corchia. La Versilia si e’ cosi’ svegliata con un paesaggio da cartolina, con le alture alle spalle delle spiagge di Viareggio e Forte dei Marmi ricoperte da alcuni centimetri di neve. Le nevicate hanno interessato anche alcune strade dell’Alta Versilia, soprattutto al valico che porta in Garfagnana, ma non si registrano fortunatamente ne’ danni, ne’ particolari disagi.