Dopo l’incubo neve sulle autostrade liguri nella giornata di ieri, è tornato il nevischio a tratti su A7 e A26 ma la situazione è decisamente migliore rispetto a ieri e non si registrano particolari criticità. “Attualmente tutte le tratte del nodo autostradale ligure sono percorribili senza alcuna criticita’ legata al maltempo e il traffico e’ scorrevole. Da meta’ mattina si registra nevischio in A7 tra Busalla e Serravalle e in A26 nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 e Ovada. Per le prossime ore e’ possibile una progressiva estensione dei fenomeni nevosi in A7 fino a Bolzaneto e in A26 fino all’allacciamento con Predosa Bettole”, fa sapere Autostrade per l’Italia.

“In base all’evoluzione dell’intensita’ delle nevicate potrebbero essere attivati, in collaborazione con la Polizia Stradale, i necessari provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi pesanti“, si legge in una nota in cui Aspi rivolge agli utenti alcune raccomandazioni: -programmare le partenze ben informati evitando, ove possibile, il viaggio sulle tratte e nei periodi interessati dalle nevicate piu’ intense; intraprendere il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il pieno di carburante e qualche genere di prima necessita’ a bordo; verificare la disponibilita’ a bordo e la piena funzionalita’ delle dotazioni di legge (giubbini rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni).

Intanto la neve è tornata ad imbiancare l’Appennino ligure, come dimostrano queste belle immagini dalla vetta del Bue.

AGGIORNAMENTO: Chiusa momentaneamente la A7

Nuova chiusura temporanea, a causa della neve, dell’A7 tra il bivio con la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione di tutti i veicoli in direzione Genova tra il bivio per Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto. La chiusura temporanea, dopo la riapertura questa mattina, e’ stata concordata con la polizia stradale per mettere ai mezzi antineve le operazioni di pulizia. Da poco, infatti, ha ripreso a nevicare abbondantemente e le carreggiate si stanno imbiancando di nuovo.