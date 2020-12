Maltempo, oltre 30cm di neve sull’Appennino modenese: spettacolari immagini da Sestola, in pianura neve mista a pioggia [FOTO]

I mezzi spartineve e spargisale della Provincia di Modena sono usciti dalle prime ore di oggi nella rete delle strade provinciali dell’Appennino, in particolare nelle zone piu’ ad alta quota, dove sono caduti in media oltre 30 centimetri di neve. Spettacolari le immagini di Sestola, a 1.000 metri di quota, trasformata in un paese delle meraviglie invernale (vedi gallery scorrevole in alto).

In pianura, dove nella notte e’ caduta neve mista a pioggia, finora sono usciti i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade. Tutte le strade provinciali, comprese quelle di montagna, sono attualmente percorribili con catene o gomme da neve. I tecnici del servizio provinciale viabilita’ raccomandano comunque “prudenza, perche’ in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo”. In caso di neve e ghiaccio c’e’ l’obbligo di catene e o gomme da neve.