Maltempo, tanta neve anche in Austria: problemi alla circolazione [FOTO]

Le forti nevicate che hanno imbiancato il Nord Italia nella giornata di oggi, provocando problemi e disagi alla circolazione, non hanno risparmiato l’Austria. Anche in Carinzia le precipitazioni nevose hanno causato molti disagi alla circolazione. L’autostrada A2 dal confine italiano di Tarvisio in direzione Vienna e’ stata chiusa causa neve al traffico pesante. In Alta Carinzia e’ obbligatorio l’uso delle catene da neve. Nevica anche in Tirolo e nel Salisburghese.

A Vienna c’e’ allerta per il forte vento che potrebbe soffiare con raffiche anche di 90 chilometri orari. Chiusi alcuni impianti di risalita. Il comprensorio sciistico di Hochkar e’ chiuso come anche la funivia Rax in Bassa Austria.