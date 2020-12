Maltempo, neve in Emilia Romagna: Bologna e Parma si svegliano imbiancate [FOTO]

Prima neve in Emilia Romagna e primi fiocchi anche a Bologna e Parma. La citta’ delle Due Torri si e’ svegliata ‘imbiancata’ come previsto nell’allerta arancione della protezione civile regionale valida per tutta la giornata. Una ‘spolverata’ leggera di coltre bianca in citta’, la prima della stagione. Stessa situazione anche a Parma, imbiancata dai fiocchi di neve.

Mentre in pianura le precipitazioni sono previste con un misto tra neve e pioggia, sull’Appennino dove e’ nevicato anche questa notte, gli accumuli nevosi potrebbero raggiungere fino ai 45 centimetri. Le nevicate dovrebbero riguardare i territori di montagna e la collina tra Piacenza e Bologna.