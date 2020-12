Maltempo e neve: escursionista bloccato a Trento, recuperato dal Soccorso Alpino

Si è concluso nella notte l’intervento che ha visto impegnato il Soccorso alpino di Verona sul Carega a partire dal pomeriggio di ieri, quando è scattato l’allarme per un escursionista bloccato dalla nevicata in corso nel bivacco invernale del Rifugio Scalorbi, a Trento, senza attrezzatura per rientrare o passare la notte e non più raggiungibile telefonicamente.

Arrivati al Rifugio Scalorbi, 1.750 metri di altitudine, gli uomini del Soccorso Alpino hanno trovato il ragazzo, un 28enne di Verona, dentro il bivacco invernale. In buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato alla sua vettura.