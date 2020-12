Maltempo: neve in quota nel lecchese, donna ferita da albero

Una signora di 75 anni e’ stata travolta da una pianta caduta per il sovraccarico di neve ed è rimasta ferita a una gamba. E’ accaduto ieri sera all’Alpe di Paglio, sopra Casargo (Lecco). L’anziana, che si trovava a quota 1500 metri vicino a una baita, è stata poi raggiunta dal Soccorso alpino e riportata a valle per le cure del caso. Intanto, ancora oggi continua a nevicare in quota, sui monti della provincia di Lecco, sopra i mille metri, e per tutta la giornata nel resto del territorio la pioggia non ha dato tregua, con temperature di poco superiori allo zero.