Maltempo, è arrivata la neve in Piemonte: spettacolo in Valsesia, quota neve a 200 metri nell’Alessandrino [FOTO e VIDEO]

In Piemonte, la neve è già arrivata e nell’Alessandrino è scesa fino a 200 metri di quota. Nevica anche in Valsesia e nel Cuneese, con la neve che ha imbiancato anche la città di Cuneo, dove si è registrata una minima di +1,2°C (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

In anticipo sui tempi, la neve è arrivata anche su tutto l’alto Biellese: dal Tracciolino, passando per l’alta Valle del Cervo e dell’Elvo, arrivando fino a Bielmonte e nelle vallate dell’alta Valsessera. Per il momento non ci sono particolari problemi, anche se insieme alla neve e’ arrivato anche il gelo con temperature in picchiata, già sotto lo zero nella maggior parte delle località.

Continuerà a nevicare nelle prossime ore e i fenomeni andranno intensificandosi su buona parte del Piemonte meridionale. Neve attesa anche a Torino.

