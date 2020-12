Maltempo, tanta neve in Piemonte: fino a 70cm a Marmora, nel Cuneese [FOTO e VIDEO]

Continua a nevicare in Piemonte, con accumuli già considerevoli in alcune aree. A Marmora (1.223m s.l.m.) nel Cuneese, sono stati raggiunti i 70cm di neve, mentre a Macugnaga, in Valla Anzasca, 1.370 metri di altitudine ai piedi del Monte Rosa, si sono raggiunti i 40cm. La Val d’Ossola e’ imbiancata da stamattina e soprattutto nelle vallate laterali – Anzasca, Bognanco, Antrona, Vigezzo, Antigorio, Formazza e Divedro – il manto ha gia’ raggiunto un livello dai 25 ai 40 centimetri. Nel fondovalle a Domodossola ci sono 10-15 centimetri, come nel Verbano e nel Cusio. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo, le immagini più belle della neve in Piemonte.

L’intensa nevicata in atto nel Novarese ha mandato in tilt il traffico in diversi punti della rete stradale. Diversi autoarticolati sono rimasti bloccati alla connessione di Biandrate tra l’autostrada A4 e la A26: il traffico e’ rimasto bloccato in attesa che i mezzi venissero spostati. Problemi anche sulle strade provinciali, in particolare nella zona di Varallo Pombia, sulla SP 142, e di Agrate Conturbia, sulla SP 23. Un’auto e’ uscita di strada a Fontaneto d’Agogna, lungo la provinciale per Borgomanero. Lievemente ferite le due donne a bordo. Completamente paralizzato il traffico in citta’ a Novara, in corrispondenza dei due cavalcavia in uscita dal centro verso Milano. Lungo la SP11 la coda in direzione Novara arrivava ben oltre il limite urbano verso Trecate.

Spazzaneve in azione a Vercelli per la nevicata che sta imbiancando dalle prime ore della mattina la citta’ di Sant’Eusebio. Il manto sta avvolgendo anche la parte alta della provincia, da Alagna a Borgosesia. Nel capoluogo, al momento, non si registrano particolari disagi alla viabilita’. Attorno alle 10 una squadra dei vigili del fuoco e’ intervenuta sul ponte della Sesia per un’automobile finita in bilico su una scarpata alta 2 metri a causa dell’asfalto viscido; i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo tirandolo con un cavo di acciaio in mezzo alla carreggiata. Il guidatore non ha avuto la necessita’ di cure. Sul posto anche i carabinieri per regolare il traffico.

Segnalata anche una intensa nevicata sulla Torino-Milano.