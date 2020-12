In questo weekend di terribile maltempo sull’Italia, in Alto Adige si sono accumulati oltre 2 metri di neve e le precipitazioni continuano ancora. Il Nord-Est è stato il settore più colpito da devastanti piogge torrenziali e nevicate di portata eccezionale. Ma su quest’ultimo aspetto il Nord-Ovest non sfigura di certo.

Lo dimostrano le immagini che arrivano da San Domenico, frazione di Varzo, a 1.410m s.l.m., in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Nel paese sono caduti ben due metri di neve, come si evince dai grandi accumuli che ricoprono tutto di bianco. Le foto della gallery scorrevole in alto sono davvero spettacolari: tutto è ovattato da un grande e soffice strato di neve.