Maltempo e neve in Piemonte, nel Vco la zona dei laghi è la più colpita: 20cm di coltre bianca [FOTO]

Maltempo e neve colpiscono il Piemonte dalla notte, in questa forte ondata che interessa tutta Italia da Nord a Sud. Nel Vco, la zona dei laghi è quella piu’ colpita dalla nevicata cominciata questa notte. Nevica copiosamente dalle 4 della notte su tutto il Cusio, sia nella parte in provincia di Novara che in quella in territorio del Vco. Molta neve in particolare a Omegna, Pettenasco e Orta, dove la coltre bianca sta gia’ raggiungendo i venti centimetri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La situazione per ora e’ sotto controllo, anche se qualche difficolta’ viene rilevata nei collegamenti con le frazioni di Omegna, come a Cireggio, e di Gravellona, a Pedemonte e Granerolo. Cinque centimetri sulle sponde del Lago Maggiore e a Verbania, mentre nei paesi della collina l’accumulo e’ arrivato ad una ventina i centimetri. Sembra comunque che la nevicata si stia esaurendo: ora il pericolo e’ quello della formazione di ghiaccio, complice il repentino abbassamento delle temperature che su entrambi i laghi sono oramai al di sotto dello zero.