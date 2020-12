Maltempo, neve e pioggia in Liguria: lo spettacolo della costa imbiancata, le FOTO da Savona

Vento freddo da Nord e neve in Liguria: fiocchi bianchi sono caduti nelle scorse ore non solo nell’entroterra, ma anche sulla costa. L’allerta, diramata ieri da Arpal, è in vigore fino alle 12 di oggi.

La neve è caduta su Savona (foto nella gallery), Vado Ligure, Varigotti, Celle, Finale, Pietra Ligure, Spotorno, ma anche nell’area genovese, a Voltri e Bolzaneto.

Nevica sulle alcune delle principali autostrade della regione, come la A26, la A7, la A10 e la A6, dove si registrano alcune code. Vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova; A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Celle Ligure verso Genova.

Su Genova e il resto della regione al momento si registra pioggia e vento forte.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: