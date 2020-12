L’ondata di freddo che investito l’Italia nella giornata di ieri, portando neve fino in pianura, ha colpito anche la vicina Slovenia. 5-15cm di neve sono caduti nella metà orientale del Paese e 20-30cm nella metà occidentale, secondo la meteorologa Veronika Hladnik Zakotnik dell’Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia . A Kočevje l’altezza del manto nevoso è di 33cm e a Kredarica è di 35cm. Fino a mezzo metro di neve è caduto nella regione di Plezzo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La maggior parte della neve è caduta a Notranjska e Kočevje. Secondo i dati Ars, alle 7 di stamattina in punto il manto nevoso era di 35cm su Vogel e Vojsko. A Rateče sono stati misurati 26cm, a Katarina sopra Lubiana 22cm, a Postojna 20cm, a Lubiana 17cm e a Črnomelj 15cm.

Nelle prossime ore le nevicate si trasformeranno in pioggia in alcuni punti e arriverà, quindi, il pericolo di ghiaccio e nevischio, soprattutto tra Primorska e Notranjska, dove la bora contribuisce a formare cumuli di neve. Maggiori gli accumuli di neve nella Primorska settentrionale con circa 30cm a Idrijsko-Cerkljansko e 40-50cm a Bovško e Oblakov vrh.

Dopo una breve tregua, nel pomeriggio di venerdì ritorneranno le nevicate e pioverà in pianura.

