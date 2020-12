Oggi nevica in Veneto un po’ su tutta la pianura (salvo Venezia, dove piove). Vicenza si è risvegliata ricoperta dal sottile manto bianco, fiocchi bianchi sono caduti anche a Verona.

La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte, mentre nelle prime ore del mattino i fiocchi si sono tramutati in nevischio, e sulle strade la neve si sta sciogliendo. Nessun disagio per il traffico.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: