Maltempo, eccezionali nevicate in Lombardia: la magia di Livigno ricoperta da una spessa coltre bianca [FOTO]

In Valtellina nevica incessantemente da due giorni e le sue località sono già sepolte sotto uno spesso strato bianco. Livigno ha già dato spettacolo nelle scorse ore, con i suoi accumuli di neve davvero eccezionali che hanno dato al suo paesaggio un aspetto fiabesco. Solo nelle ultime 36 ore sono caduti 150cm di neve.

Davvero suggestive le immagini della rinomata località turistica a 1.800 metri di quota in alta Valtellina: il bianco domina il paesaggio, immerso nella quiete e nel silenzio, e ci catapulta direttamente nel clima natalizio (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Livigno è vuota di turisti per le restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus, ma ci si può consolare con le immagini che riempiono i social.