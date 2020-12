Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più colpite dal maltempo di queste ore, con piogge alluvionali, nevicate e forte vento, tanto che è in vigore l’allerta rossa. Piogge torrenziali anche in Veneto. Tra i dati pluviometrici più significativi delle ultime 24 ore, aggiornati alle ore 16:30, segnaliamo: 393mm a Barcis, 362mm a Chievolis, 340mm a Ca’ Selva Invaso, 312mm a Piancavallo, 299mm a Tolmezzo, 285mm a Malag Valine, 272mm a Tramonti di Sotto, 270mm a Pian Cansiglio, 264mm a Pala Barzana, 244mm a Lesis, 235mm a Prescudin, 227mm a Col Indes. Ma sono tantissime le località del Friuli Venezia Giulia ad aver superato i 100-200mm nelle ultime 24 ore.

Le precipitazioni sono molto abbondanti, ma i disagi al momento sono limitati. Come informa la Protezione Civile Fvg, il vento ha raggiunto i 120km/h sul Matajur, 127 sul Rest; lo Scirocco sulla costa ha soffiato a 65 km/h. Sono stati segnalati alberi abbattuti a Bordano, Castelnovo del Friuli, Majano, Tramonti di Sotto e Andreis. Gia’ da ieri sono stati preventivamente chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna, e quello sul Lumiei a Socchieve. Vengono segnalati fino a 40 centimetri di neve su tratti delle regionali 355 e 465, con quest’ultima chiusa in un tratto per impraticabilita’.

E’ atteso nelle prossime ore un incremento dei livelli dei principali fiumi, attualmente sotto i livelli di guardia ad eccezione del Tagliamento, che ha raggiunto il livello di 1,90 alle 11.30. Il picco di piena a Latisana e’ previsto domani sera e si dovrebbe mantenere sotto il livello di secondo presidio. E’ stata convocata l’unita’ di comando controllo dell’invaso di Ravedis per gestire l’onda di piena attesa nel sistema Cellina Meduna e che transitera’ a Ponte Meduna domani. I livelli previsti supereranno il livello di secondo presidio e determineranno un conseguente innalzamento del Noncello. L’Isonzo sara’ interessato da un picco di piena domani quando il livello potrebbe superare a Gradisca il secondo presidio nel pomeriggio. La zona costiera e’ stata interessata da un episodio di acqua alta che ha raggiunto il picco di 1.25 metri a Grado all’1.30, il fenomeno ha interessato anche la costa triestina e in particolare l’abitato di Muggia. Da ieri hanno operato circa 200 volontari di 43 comuni per interventi e monitoraggio del territorio con 50 chiamate pervenute al 112 per interventi tecnici urgenti.

Si intensifica il rischio idraulico nel Pordenonese

Resta ‘rosso’ lo stato di allerta meteo in Friuli Venezia Giulia e si estende la fascia interessata dal maltempo andando a colpire anche la zona centro orientale della regione. Si intensifica inoltre il rischio idraulico nell’area del pordenonese. Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi. “Al momento – spiega Riccardi – non ci sono state situazioni di rilievo ma ci aspettiamo dalla serata una intensificazione dei fenomeni con un incremento delle precipitazioni dovute a un aumento del vento di scirocco. Le piogge cadute nella notte a cui si sommeranno quelle delle prossime ore ci portano a incrementare il livello di criticita’ idraulica nell’area pordenonese, che da arancione passera’ a rossa. Nel Friuli occidentale resta rosso anche il livello della criticita’ idrogeologica. Un cambio di scenario, con un peggioramento, e’ previsto anche per l’area C che riguarda la parte centro orientale della regione dove ad inasprirsi sara’ la criticita’ idraulica, che passera’ da gialla ad arancione”. La Protezione civile ha quindi ha aggiornato l’allerta meteo diramata nelle ultime ore.

Dopo l’intensificazione delle piogge nella serata di oggi, secondo le previsioni dell’Osmer ci sara’ una breve riduzione dei fenomeni nella mattinata di domani per poi intensificarsi fino a tarda sera quando i fenomeni tenderanno ad esaurirsi.

Maltempo Veneto: mezzo metro di neve nel Vicentino in poche ore

E’ critica la situazione maltempo nell’Alto Vicentino e nell’Altopiano di Asiago, soprattutto a causa delle nevicate che sopra i 1.200-1.300, hanno portato un manto nevoso compreso tra mezzo metro e un metro. La situazione piu’ critica nei comuni dell’Altopiano, in particolare Arsiero, Tonezza del Cimone, Laghi e Posina dove la notte scorsa si e’ verificato un vasto black-out elettrico per circa 2.400 utenti, costretti a trascorrere la notte senza energia e senza riscaldamento. A Tonezza del Cimone e in alcuni centri del comprensorio dei Sette Comuni, tra cui il territorio di Roana, alcune contrade sono isolate a causa delle abbondanti nevicate, che stanno proseguendo ormai da quasi 24 ore.

A Vicenza osservato speciale e’ il fiume Bacchiglione, che nel primo pomeriggio era vicino ai 3,70 metri, con un andamento in crescita in vista della piena attesa in serata. A livello precauzionale, a ponte degli Angeli, simbolo dell’alluvione 2010 e dove si trova il pluviometro, sono gia’ state alzate le paratie. E’ stato disposto il pre-allertamento delle squadre di volontari della protezione civile, pronte ad intervenire in caso di necessita’.

140 interventi dei Vigili del Fuoco in Veneto

Sono oltre 140 gli interventi dei vigili del fuoco dalla mezzanotte scorsa in Veneto. Belluno con circa 50 interventi è al momento la provincia più colpita. Interventi per rimozione ostacoli e piante nel Comelico Superiore, Domegge, Quero, Santo Stefano e Cortina dove sono state rimosse anche molte autovetture per ingombri della sede stradale. A Chez di Arabba intervento di una squadra dei vigili del fuoco e di terna per la caduta di un cavo di un elettrodotto. Una frana ha interrotto la strada a Mezzo canale val di Zoldo Danni d’acqua nel Feltrino e a Longarone. Vicenza, oltre 35 interventi in tutta la provincia. Operazioni delle squadre dei vigili del fuoco per rimozione ostacoli e alberi pericolanti a: Valli del Pasubio, Recoaro, Caltrano, Bassano del Grappa, Asiago.

Questa mattina intervento a Vicenza a Ponte Furo di tre squadre tra cui l’autogrù e i sommozzatori per un albero incastratosi sotto il ponte. Intervento nel primo pomeriggio a Isola Vicentina sempre dei sommozzatori dei vigili del fuoco con l’autogrù e l’autoscala per mettere in sicurezza una piattaforma andata con le ruote in acqua per l’innalzamento del torrente Orolo. Interventi per danni d’acqua: ad Arcugnano, Gallio, Cogollo, Schio, Asiago. Smottamenti a Breganze e Solagna. Treviso, la notte scorsa intervento di una squadra dei vigili del fuoco per portare in salvo una coppia rimasta bloccata da una tormenta di neve a Cima Grappa. Interventi anche nel veneziano per la messa in sicurezza di piante ed elementi pericolanti.