Maltempo Novara: il sindaco lancia l’allerta neve

Lanciata l’allerta neve a Novara. E’ stato il sindaco Alessandro Canelli a lanciare la notizia ai cittadini attraverso la sua pagina Facebook. “Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare – scrive il sindaco – prevedono neve dalle 23/24 di questa sera, con termine probabile domani in tarda mattinata. Sono previsti tra i 7 e i 12 centimetri che dovrebbero cadere principalmente durante la notte con accumuli irregolari a causa di vento moderato”. Dalle 20 – aggiunge Canelli – in azione gli spargisale sulle strade e gli operatori su rampe, sottopassi, scalinate e zona stazione. Domattina, fin dalle prime ore, e’ prevista l’uscita, a seconda di quanta neve cadra’, degli spalaneve. Il sindaco raccomanda di non usare le auto se non e’ assolutamente necessario e, nel caso lo fosse, di usare la massima cautela alla guida, inoltre spargere sale sui marciapiedi di fronte a casa gia’ da questa sera e “spalare eventualmente il proprio tratto di marciapiede di fronte a casa nella mattinata di domani”.