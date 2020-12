Maltempo, l’ondata di freddo è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia: neve sul Carso e Bora fino a 97km/h a Trieste [FOTO e VIDEO]

L’ondata di freddo sull’Italia fa sentire i suoi effetti anche in Friuli Venezia Giulia, portando un brusco calo delle temperature. Fiocchi di neve sul Carso a ridosso di Trieste, i primi della stagione, e Bora sostenuta, con raffiche fino a 97 chilometri orari. Sul Monte Lussari, come indica l’Osmer Arpa, il termometro segna stamani -11°C e sul Monte Zoncolan –6,7°C; a Udine +1°C, a Trieste +3°C.

Sul Carso triestino la neve caduta ha attecchito formando un sottile strato. Autovie Venete da ieri ha attivato il piano invernale mettendo in stato di preallerta i mezzi spargisale e il personale addetto a garantire la normale circolazione. Anche il Comune di Trieste e AcegasApsAmga sono in campo con uomini e mezzi per ridurre i disagi e prevenire incidenti. Alcune linee della Trieste trasporti effettuano corse limitate non riuscendo a raggiungere l’altipiano. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco.

Da ieri soffia sul capoluogo regionale una Bora che e’ andata progressivamente intensificandosi e, secondo le previsioni, potrebbe rafforzarsi con il trascorrere delle ore.