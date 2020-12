Maltempo a Ostia, delfino va a sbattere su uno scoglio a causa del mare mosso, lungomare chiuso per vento

Nella notte un delfino è andato a sbattere contro gli scogli a Ostia, lido di Roma, a causa del mare mosso. Sempre questa notte gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso il lungomare, tra Canale dei Pescatori e piazza dell’Aquilone, per il forte vento che ha fatto cadere su strada le cabine dello stabilimento “Vecchia Pineta”. Sono decine gli interventi dei vigili urbani legati al Maltempo, per allagamenti e caduta rami. Un albero e’ caduto in via Appia Nuova, all’altezza di Villa Lazzaroni: due i veicoli danneggiati, nessun ferito. Pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia locale sul posto, chiuso il tratto di strada in direzione Gra. Interventi anche in via della Maglianella causa allagamento, in via di Porta Medaglia, in via Palmiro Togliatti altezza via Prenestina e in via della Magliana altezza Gra. Rafforzati i controlli durante la notte e nella giornata odierna per il controllo degli accessi al Tevere e del livello del fiume.