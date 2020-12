Maltempo, forti piogge e tanta neve al Nord ma è stato solo un assaggio [FOTO e VIDEO]

Con oggi ha avuto inizio un lungo weekend di maltempo che metterà in ginocchio una grande fascia del Paese. Forti nevicate e piogge intense si sono verificate al Nord Italia, creando non pochi disagi sulle strade, ma piogge e una tromba d’aria hanno provocato danni anche in Salento. Nonostante quanto avvenuto oggi sia stato solo un assaggio dal punto di vista meteorologico di quello che ci attende nelle prossime 48 ore, purtroppo si registra già una vittima: un 53enne del Varesotto ucciso da un albero crollato sotto il peso della neve.

Forti piogge oggi hanno colpito in particolar modo Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 22:30, segnaliamo: 130mm a Mignanego, Belforte, 120mm a Bargagli, 115mm a Genova, 108mm a Carpiano, 89mm a Capiago Intimiano, 82mm a San Marcello Pistoiese, 81mm a Recoaro Terme, 76mm ad Albavilla, Arsiero, 63mm a Seregno, 62mm a Lusiana, 58mm a Massa, 51mm a Paladina, 50mm a Trento.

Forti nevicate hanno interessato il Nord-Ovest tra Lombardia, Piemonte e Liguria, dove si sono verificati anche fenomeni di gelicidio. Nelle prossime ore, la neve si concentrerà soprattutto al Nord-Est, accumulandosi in quantità enormi: nelle prossime 48 ore, cadranno 3 metri di neve!

In questo momento, su tutto il Trentino Alto Adige e’ in atto da diverse ore una copiosa nevicata (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Chiusi per motivi di sicurezza i passi dolomitici Gardena, Sella, Valparola, Falzarego e Pordoi ma anche Giovo e Pennes. Nevicata intensa tra Vipiteno e il confine di Stato del Brennero dove sull’autostrada A22 sono in azione i mezzi spartineve. In Val d’Ultimo, nella zona di Merano, lungo la cosiddetta ‘linea ideale delle nevicate’ in poche ore sono caduti 50cm di neve. Nel tardo pomeriggio sulla superstrada Me-Bo (Merano-Bolzano) si sono verificati disagi alla circolazione per mezzi rimasti bloccati. Da domani la linea ferroviaria della Val Pusteria sia in territorio italiano che austriaco – tra Valdaora e San Candido e tra San Candido e Lienz – sara’ interrotta per motivi di sicurezza. E’ comunque garantito il servizio sostitutivo con autobus.

