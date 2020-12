Le forti piogge che stanno colpendo il Sud Italia stanno determinando danni e disagi in varie regioni. Situazione critica a Reggio Calabria e Sapri, nel Salernitano, con allagamenti diffusi e auto bloccate. Ma la situazione è difficile anche nella Sicilia orientale e in Basilicata.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornanti alle 18:10, segnaliamo: 77mm a San Giovanni a Piro, 75mm a San Saba, 72mm a Padula, 65mm a Lagonegro, 59mm a Reggio Calabria, 55mm ad Altavilla Silentina, 53mm a Scilla, 42mm a Palmi.

A Potenza, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Garibaldi per una voragine che ha interessato la sede stradale (vedi foto della gallery scorrevole in alto). A provocare il cedimento, che ha trascinato parte del marciapiede con tutta la pensilina per la fermata degli autobus, sono state le abbondanti precipitazioni di queste ore. La zona e’ stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche la polizia Locale e personale dell’ufficio tecnico comunale.

Nel Catanese, l’equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania e pompieri del distaccamento di Vizzini hanno salvato gli occupanti di un’auto rimasta impantanata su una strada sterrata tra Mineo e Grammichele. L’intervento del Drago 68 si e’ reso necessario la era difficilmente raggiungibile con mezzi di terra per le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Dei due occupanti dell’autovettura e’ stato portato via con una barella e trasportato in elicottero all’ospedale di Lentini. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.