Maltempo, forti piogge in Toscana: allagamenti a Livorno e Pisa, si attende la piena dell’Arno [DATI e VIDEO]

Forti piogge stanno colpendo la Toscana settentrionale, tra le province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa. La provincia di Livorno è la più colpita, con allagamenti anche nella città capoluogo, ma allagamenti si registrano anche a Pisa e provincia. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 16, segnaliamo: 121mm a Bocca d’Arno, 112mm a Livorno, Stazzema, 101mm a Camaiore.

Pisa registra 70mm di pioggia nell’arco di 24 ore, con allagamenti in alcune zone della citta’, soprattutto in quella dell’aeroporto. Lo rende noto il Comune precisando che “tutte le strade allagate sono state chiuse della Protezione civile con l’ausilio della polizia municipale e le squadre sono al lavoro da stamani per liberare le strade maggiormente colpite, intervenendo a macchia di leopardo nelle situazioni piu’ critiche con le operazioni di pompaggio dell’acqua“. La Protezione civile comunale, prosegue l’Amministrazione in una nota, “continua a monitorare la situazione, con attenzione anche alla possibile piena dell’Arno prevista per domani, da seguire sulla base delle evoluzioni del maltempo e dei cumulati di pioggia sul bacino idraulico che si verificheranno nelle prossime ore: l’allerta meteo di criticita’ codice arancione per pioggia prosegue tutto il giorno fino alla mezzanotte di sabato e per vento fino alle due del mattino di domenica, codice giallo per temporali sempre fino alla mezzanotte di oggi”.

Livelli dell’Arno in aumento: si attende piena a Firenze

I livelli idrometrici del fiume Arno nel bacino del Valdarno superiore sono in aumento (vedi video in fondo all’articolo) ma non si prevedono criticita’ rilevanti dal passaggio della piena a Firenze. Lo rende noto la sala di Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze. Nelle le ultime 12 ore, spiega una nota, si sono registrate precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale che hanno causato l’innalzamento dei livelli idrometrici e molteplici criticita’ puntuali (allagamenti, caduta alberature e frane). La Protezione civile metropolitana consiglia “di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorita’ di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali”.

Cede parte del tetto di una casa in Versilia: famiglia evacuata

Il maltempo che si e’ abbattuto anche in Versilia e nell’Alta Versilia, a Pozzi, nel comune di Seravezza (Lucca), questa mattina ha causato il parziale crollo del tetto di un’abitazione e una famiglia e’ stata evacuata. Non si registrano feriti. Dopo una ricognizione dei vigili del fuoco il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella ha disposto l’inagibilita’ dell’edificio. I cinque occupanti, due adulti e tre minori, sono stati presi in carico dalla Protezione civile comunale e alloggiati in via d’urgenza presso un hotel della zona. Sempre nella zona montana del comune di Seravezza questa notte e’ stato registrato un doppio guasto alla linea elettrica, gia’ risolto, che ha provocato un black out in diverse frazioni e l’interruzione per alcune ore della viabilita’ comunale di accesso al paese di Minazzana. Il forte vento ha provocato la caduta di alcuni rami e il conseguente distacco di due cavi della linea elettrica in via Campore, in prossimita’ del bivio per via Tridentina. Un diverso guasto elettrico ha interessato nella notte anche la zona collinare posta fra le localita’ Malbacco e La Cappella. Il guasto e’ stato riparato oggi intorno alle 13.