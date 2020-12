Maltempo, Reggio Calabria devastata dal nubifragio: il temporale continua, situazione grave in città [FOTO]

Il forte temporale che sta colpendo Reggio Calabria da stamattina sta provocando gravi criticità nella principale città della Regione. Fino al momento sono caduti 46mm di pioggia e grandine, ma in un lasso di tempo molto breve, tanto che tutta la città si è completamente allagata, dalla zona Sud di Pellaro e Bocale a quella Nord di Gallico e Catona. Numerose le criticità segnalate sul territorio per strade interrotte, sottopassi allagati, alberi sradicai. Molte richieste di intervento alla Polizia Municipale. Tanti tombini saltati, case private e scantinati allagati. I Vigili del Fuoco sono interveniti alla rotatoria di Ravagnese, all’ingresso dell’Aeroporto, perchè è completamente allagata. Tutto è accaduto in un orario di punta per l’uscita dei bambini dalle scuole medie ed elementari, oltre che dagli asili, e per la mobilità del rientro da negozi e uffici. La temperatura è crollata a +10°C in pieno giorno, il primo valore tipicamente invernale della stagione. Pesanti allagamenti anche all’interno delle abitazioni. E continua a diluviare: non smetterà fino a domani.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: