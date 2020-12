Maltempo: rientra l’allerta in Alto Adige

La Commissione di valutazione della Protezione civile dell’Alto Adige ha deciso oggi (11 dicembre) di togliere il livello di attenzione “alfa” per quanto riguarda i fenomeni meteorologici che sono ormai rientrati nella norma. Anche per i prossimi giorni non sono previste particolari precipitazioni. Resta invece invariato il livello di attenzione alfa per quanto riguarda la situazione epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19.

La Provincia raccomanda “attenzione da parte della popolazione. Come nei giorni scorsi possono comunque verificarsi fenomeni a livello locale come frane e cadute di massi in quanto i terreni rimangono instabili a causa delle forti precipitazioni. La situazione è complessivamente migliorata anche per quanto riguarda le strade ed il traffico a livello provinciale. La situazione complessiva viene tenuta sotto osservazione da apposite Commissioni di valutazione. Oltre alla Protezione civile ed alla Centrale operativa nel corso delle sedute, in parte in videoconferenza, vengono espresse specifiche valutazioni in merito alla situazione da parte dell’Ufficio meteorologia e dal Centro segnalazione valanghe, dall’Ufficio idrologia e dighe, Opere idrauliche, Ripartizione foreste, Ufficio geologia, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, della Centrale viabilità provinciale, Centrale provinciale d’emergenza e dal Servizio strade“.